"سبيس إكس" تفوز بأول مهمة إلى قمر "يوروبا" التابع لكوكب المشتري

حصلت شركة "سبيس إكس" الفضائية، التي يملكها الملياردير البريطاني إيلون ماسك، على عقد خدمات إطلاق أول مهمة لوكالة الفضاء الأمريكي "ناسا" تركز على القمر الجليدي "يوروبا"، التابع لكوكب المشترى، والتي ستبحث عما إذا كان ظروفه المناخية ملائمة لعيش البشر على سطحه.

أعلنت عن ذلك وكالة "ناسا"، أمس الجمعة، في بيان رسمي لها نشر على موقعها الإلكتروني، والذي أشارت فيه إلى أن عقد خدماتها مع "سبيس إكس" تبلغ قيمته 178 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الأمريكية في بيانها أن مهمة "يورويا كليبر" بواسطة صاروخ "فالكون هيفي"، التابع لشركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" التي يمتلكها إيلون ماسك، من المقرر أن تنطلق من مركز "كنيدي" للفضاء التابع لـ"ناسا" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويعد الصاروخ "فالكون هيفي" المكون من 23 طابقا، والقابل لإعادة استخدامه جزئيا، حاليا أقوى مركبة إطلاق فضائية تشغيلية في العالم، إذ نقل أول حمولة تجارية له في المدار عام 2019.

يشار إلى أنه في شهر أبريل/نيسان الماضي حصلت شركة "سبيس إكس" على عقد قيمته 2.9 مليار دولار لبناء مركبة فضائية للهبوط على القمر، ومن المقرر أن تحمل رواد فضاء من وكالة "ناسا" إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

سيقوم مسبار "فالكون هيفي" بإجراء مسح مفصل للقمر"يوروبا" المغطى بالجليد، وهو أصغر قليلا من قمر الأرض، وهو مرشح رئيسي للبحث عن حياة فيه داخل النظام الشمسي.

وأوضحت وكالة "ناسا" أن من بين أهداف مهمة "يوروبا كليبر" إنتاج صور عالية الدقة لسطح القمر الجليدي "يوروبا"، وتحديد مكوناته، والبحث عن علامات النشاط الجيولوجي فيه، وقياس سمك غلافه الجليدي، وتحديد ملوحة محيطه وعمقه.