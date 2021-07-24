ظاهرة فلكية في سماء الوطن العربي يمكن رصدها مساء اليوم السبت

تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم السبت، ظاهرة فلكية بعد ساعات من اكتمال القمر بدرا، بحسب رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية، ماجد أبو زاهرة.

وقال أبو زاهرة، إن القمر سيظهر أسفل يمين كوكب زحل، ما اعتبرها "فرصة رائعة للتصوير والرصد بالتلسكوب"، بحسب ما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.

وسيكون القمر ظاهريا في حالة اقتران مع كوكب زحل، فيما سيكون قربهما، وتحديدا يسار الراصد، كوكب المشتري البراق.

ويمكن مشاهدة المثلث السماوي الذي سينتظم فيه القمر وزحل والمشتري بسهولة بالعين المجردة، وفق أبو زاهرة.