عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام... ليست الكالسيوم وفيتامين د... فيديو

الكالسيوم و"فيتامين د" ليسا وحدهما المطلوبين للحفاظ على صحة العظام، فهناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تحتاج إلى تناولها بشكل منتظم.

ولكسر أسطورة أن الكالسيوم و"فيتامين د" هما المسؤولان دون سواهما عن صحة العظام، شاركت أخصائية التغذية "لوفنيت باترا" مقطع فيديو على حسابها بموقع "إنستغرام"، تحدثت فيه عن قائمة من العناصر الغذائية والممارسات الصحية التي يجب عليك اتباعها لضمان صحة العظام.

وكتبت باترا في منشورها: "عندما يتعلق الأمر بالعظام السليمة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الكالسيوم وفيتامين د. ولكن في الواقع، هناك العديد من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على قوة عظامك مع تقدمك في العمر".

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وفقًا لاختصاصية التغذية، يجب أن تستهلك المستويات المثلى من "فيتامين K" والمغنيسيوم والزنك وأوميغا 3 والبروتين عالي الجودة و"فيتامين أ" و"فيتامين سي" لعظام صحية.

تقول باترا: "منتجات الألبان لها الكثير من الفضل في بناء عظام قوية. تحتوي منتجات الألبان على نوعية جيدة وكمية جيدة من الكالسيوم والفوسفور لبناء عظام صحية. ولكن عليك التركيز أيضا على الأطعمة الأساسية الأخرى".

وتؤكد أنه يجب إضافة الكثير من الخضروات إلى نظامك الغذائي، خاصة تلك الغنية بـ"فيتامين أ" و"فيتامين سي". يساعد "فيتامين ج" في تكوين الكولاجين الذي يزيد من تمعدن العظام.

وتوصي باترا بتضمين ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع حصص من الخضار في نظامك الغذائي.