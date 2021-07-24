خبير أمني: أرقام هواتف 3.8 مليار مستخدم لـ "كلوب هاوس" معروضة للبيع

قال خبير أمني سويسري إن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" معروضة للبيع في "الدارك ويب"، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف.

وذكر مارك ريف في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قائمة الأرقام لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، ولكن تتضمن أيضا أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق.

ولفت الخبير الأمني إلى أن هناك احتمالات كبيرة في إدراج أشخاص في القائمة ولو لم يكن لديهم حسابات في التطبيق.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5 — Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021

​وتقول تقارير إعلامية إن تغريدات مارك ريف تكشف خطورة "كلوب هاوس" على خصوصية مستخدميه وهو أمر حذر منه خبراء في المجال.

ويواجه التطبيق اتهامات بأن غرفه تشهد محادثات عن التنمر والتحرش الجنسي ومعاداة السامية، والانتقاص من الأديان.