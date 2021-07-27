"سامسونغ" تكشف الشهر المقبل عن إضافة ينتظرها عشاق هواتفها القابلة للطي

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن منتجات جديدة لها، ستزيح الستار عنها خلال حدث "غلاكسي إنباكد" المقام الشهر المقبل.

وقال رئيس "سامسونغ"، تي إم روه، في مدونة له، أمس الاثنين، أنه بخلاف إعلان الشركة في الحدث الهام عن ساعة "غلاكسي"، الجديدة التي تعمل بنظام "وير إو س"، وإطلاقها الجيل الثالث من سلسلة هواتف "غلاكسي زد"، فإنها ستزيح الستار أيضا عن أول قلم "إس بن" مصمم خصيصا للهواتف القابلة للطي.

يشار إلى أن القلم المصمم للشاشات المرنة على الهواتف القابلة للطي، مثل "غلاكسي زد فولد" و"زي فليب" ميزة مطلوبة على نطاق واسع.

ولم تشارك شركة "سامسونغ" في مدونتها الكثير من التفاصيل المهمة عن قلم "إس بن"، ومنها كيف سيتجنب إتلاف الشاشة الأكثر نعومة ومرونة، وما مدى دقة القلم، وما هو حجم منقاره، وما هي حساسيته للضغط على الشاشة، وهل سيحصل على دعم تقنية "بلوتوث" لإجراءات التحكم عن بعد.

وقالت شركة "سامسونغ"، إنها ستجيب عن كل هذه التساؤلات في حدث "غلاكسي أنباكد"، المقام يوم 11 أغسطس/ آب المقبل.