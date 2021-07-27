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    المطربة اللبنانية فيروز

    أول تصريحات من ابنة فيروز بشأن خلاف عائلتها مع عمها: نحن أحرار بقرار السكوت

    © AFP 2021 / JOSEPH EID
    منوعات
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    خرجت ريما الرحباني، الأسبوع الحالي، عن صمتها لترد على العديد من المزاعم التي تناولت خلاف عائلتها مع عمها منصور الربحاني.

    وأوضحت في منشور مطول لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن كل أفراد منزل عاصي الرحباني (والدها) ظلوا صامتين ما يقراب الـ50 عاما، وتحديدا منذ مرضه بانفجار في المخ عام 1972، وذلك بقرار منهم، لكنها اضطرت الآن إلى "وضع النقاط فوق الحروف لأنهم هم من رفعوا السقف"، بحسب تعبيرها.

    المطربة اللبنانية إليسا
    © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
    إليسا منتقدة ابنة فيروز: من تكون والدته أسطورة لا يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة
    وأشارت إلى أن أسرة عمها منصور الرحباني "أصبح الحقد من طرفهم والحسد والغيرة أعمت قلوبهم، فقرروا أن يبقوا شاهرين السيف".

    ولفتت ريما الرحباني إلى أن صمت أسرتها دفع بعائلة عمها منصور "إلى تشويه الحقائق وتزويرها، لدرجة أنهم صدقوا الكذبة".

    وأكدت ريما الرحباني أنه بسبب صمتها ووالدتها طوال تلك السنوات، أصبح عمها منصور الرحباني هو من يدير الإعلام كما يريد وبالطريقة التي تناسبه، وأنه نجح بتصدير الفكرة التي يريدها في ظل صمتهم جميعا.

    كما أشارت إلى أن عمها كان يوجه النقاد ضد فن شقيقها زياد الرحباني، وأكدت أنها تملك وثائق تؤكد ما تقوله.

    كما اتهمت ريما الرحباني عمها منصور بأنه من وراء تسريب وفاة والدها عاصي الرحباني، وأضافت أنه لم يزر شقيقه في المستشفى سوى 3 مرات، وتابعت أنه من بعد وفاة والدها ارتاح منصور وعائلته منه.

    واتهمت ريما الرحباني عمها كذلك بأنه أعلن عن وفاة شقيقها الراحلة، ليال، على الرغم من أنها كانت لاتزال ترقد في غرفة العناية المركزة في المستشفى.

    وعن ذلك الموقف تتذكر ريما: "صباحا سمعت خبر وفاة ليال على إذاعة لبنان الحر، وكانت لا تزال موجودة في العناية، اتصلت بالإذاعة معمية من الغضب فأخبروني أن مصدر الخبر هو عمي منصور، اضطررت كالعادة إلى الصمت، وابتعلت وجعي وحيدة، ويوم الأربعاء ماتت ليال".

    كما أفصحت ريما الرحباني أنها اكتشفت بعد مرور سنوات أن عمها منصور الرحباني هو من روج لشائعة وفاة شقيقتها ليال بجرعة زائدة من المخدرات، على الرغم من أنها توفيت بانفجار في المخ مثل والدهما عاصي الرحباني.

    وشددت ابنة فيروز في بيانها المطول أن والدتها فيروز "ليست في حاجة لها ولدفاعها، وأنها حرة بقرار سكوتها الذي قد لا يدوم إلى الأبد"، بحسب قولها.

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