تسجيل
12:28 GMT27 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التين الشوكي

    8 فوائد لن تتخيلها للتين الشوكي

    © AP Photo / Mohammed Ballas
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1046031312_0:0:3504:1972_1200x675_80_0_0_2494bbcb30adfdc4cedd68d884e1e7ad.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107271049676703-8-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A/

     التين الشوكي أو الإجاص الشائك هو نفس الاسم للفاكهة الصيفية اللذيذة التي تنمو على حافة ألواح نوع معين من نبات الصبار.

    ويمكن أن يتراوح لون ثمار التين الشوكي البيضاوية بين اللون الأصفر والأخضر الفاتح إلى البرتقالي والوردي والأحمر، حسب تنوعها ونضجها.

    ورغم أن الموطن الأصلي لجميع نباتات الصبار يعود إلى الأمريكيتين، إلا أن الإجاص الشائك وثماره انتشرت في جميع أنحاء العالم إلى مصر والمغرب وأوروبا وأنحاء الشرق الأوسط، بحسب موقع "Organic Facts".

    وتحتوي هذه الفاكهة على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المستويات العالية من "فيتامين C" وفيتامينات "عائلة B" والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية.

    التين الشوكي
    © AP Photo / Mohammed Ballas
    التين الشوكي... فوائد مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض

    1. تعزيز المناعة

    ومن حيث المركبات العضوية، تحتوي فاكهة التين الشوكي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد، والبوليفينول، والبيتالين، وكلها لها تأثير إيجابي على الصحة.

    ويكشف بحث منشور في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الفاكهة الشوكية مرتبط بشكل إيجابي مع إزالة السموم والنشاط المضاد للأكسدة لاحتوائها على مستويات مرتفعة من "فيتامين C" و E.

    المثير أن حصة واحدة من فاكهة التين الشوكي تحتوي على ثلث احتياجنا اليومي من "فيتامين C"، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز جهاز المناعة إضافة إلى زيادة معدلات إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتكوين العضلات وأنسجة العظام.

    2. تقوية العظام والأسنان

    ولا يمكن الحديث عن التين الشوكي دون التطرق للكالسيوم الذي تحتوي عليه الفاكهة الصبارية بنسبة كبيرة، ما يمنع مشاكل الأسنان واضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

    3. المساعدة في الهضم

    تحتوي فاكهة التين الشوكي على مستوى كبير من الألياف الغذائية مثل معظم الفواكه والخضروات، لذلك يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة الشوكية في تنظيم عملية الهضم.

    تعمل الألياف على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، وبالتالي القضاء على الإمساك والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الخطيرة مثل قرحة المعدة.

    4. تعزيز صحة القلب

    هناك عدد من مكونات التين الشوكي التي يمكن أن تجعلها جيدة جدا لصحة القلب. يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.

    ويمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم الموجودة في التين الشوكي على خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. كما تم ربط مادة بيتالين في التين الشوكي بتقوية الجدران البطانية للأوعية الدموية وبالتالي تقليل فرص إضعاف الدورة الدموية. بشكل عام، قد تمنع هذه الفاكهة تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

    5. الحد من الإصابة بالسرطان

    يحتوي التين الشوكي على إمكانات مضادة للسرطان، وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية (2004)، تحتوي الفاكهة الشوكية على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين.

     يمكن أن تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحور الخلايا السليمة.

     بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاختبارات البحثية التي أجريت على الفئران المختبرية بقيادة فريق من جامعة أريزونا أن التين الشوكي ساعد في كبح نمو الورم. ومع ذلك، ذكر الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لأن آلية التأثير المضاد للسرطان لم تكن مفهومة تماما.

    6.حماية الجلد

    وقد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي الجلد، وتقلل من فرص الشيخوخة المبكرة، وتحسن الرؤية، وتمنع التنكس البقعي، وتزيد من قوة ووظائف الدماغ.

    أظهرت الدراسات التي أجريت في ألمانيا مستويات عالية من توكوفيرول وبيتا كاروتين في الفاكهة الصبارية، وكلاهما معروف بفائدتهما الكبيرة لصحة الجلد والعين، كما تم ربط مركبات البوليفينول بزيادة النشاط المعرفي.

    7.المساعدة في إنقاص الوزن

    مع ارتفاع الألياف وكثافة العناصر الغذائية، والسعرات الحرارية المنخفضة، والدهون المشبعة، يمكن للتين الشوكي أن يحافظ على جسمك في شكل صحي دون إضافة أي وزن إضافي، كما تحد الألياف والكربوهيدرات من الإفراط في تناول الطعام.

    8.تقليل الالتهابات

    في الطب التقليدي، تم هرس ثمار الصبار ووضعها موضعيا على أجزاء الجسم الملتهبة. وعند تناول التين الشوكي، يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن الموجودة فيه أن تقلل الالتهاب، خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل أو النقرس أو إجهاد العضلات.

    أكدت دراسة أجرتها جامعة سيول الوطنية خصائص التين الشوكي المضادة للالتهابات. يمكن أيضا تطبيقه موضعيا للتخلص من تورم لدغات الحشرات، وهي في الواقع طريقة مستخدمة منذ مئات السنين.

    تحذير: قبل تناول التين الشوكي، من المهم جدا إزالة القشور الخارجية للتخلص من جميع الأشواك. إذا لم تكن كذلك، يمكن أن تستقر الأشواك في شفتيك ولثتك وحلقك، ما قد يكون مؤلما للغاية.

    انظر أيضا:

    خبراء التغذية يؤكدون وجود 7 خصائص "غير متوقعة" للكرز
    7 فوائد مذهلة للكرز
    التين الشوكي... فوائد مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض
    مواطن عربي كاد أن "ينفجر" بسبب التين الشوكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان سحر الشفق القطبي، للمصورة الروسية تاتيانا ميرزلياموفا، الحائزة على المركز الأول في فئة السفر من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021
    الكارثة العالمية تحل بالعالم أبكر من المتوقع
    الكارثة العالمية تحل بالعالم أبكر من المتوقع
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك