هند صبري عن أحداث تونس: ستثبت الأيام القادمة من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد

علقت الفنانة التونسية، هند صبري، على الأحداث التي تشهدها بلادها مؤخرا، من قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وشاركت صبري صورة للعلم التونسي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأكدت معها أنه "لا ولاء إلا للوطن و لا سيادة إلا للشعب الذي يريد الحياة".

وأضافت: "ستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد ويضعها فوق المصالح والتحالفات".

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وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.