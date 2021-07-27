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    الإفراط في تناول القهوة قد يصيب العين بالماء الأزرق

    © Sputnik . Igor Onuchin
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    يحذر الأطباء من الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين ومنها القوة، التي يمكن أن تسبب إصابة العين بـ "الماء الأزرق" المعروف بـ "الغلوكوما".

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    وتعد "الغلوكوما" من الأمراض، التي تصيب العين لعدة أسباب منها زيادة ضغط العين بصورة تؤدي إلى تلف في العصب البصري يمكن أن يؤدي إلى تراجع القدرة على الإبصار تدريجيا إذا لم يتم علاجه.

    ويقول موقع "ويب مد" الأمريكي، في تقرير عن مخاطر الإصابة بالماء الأزرق على العين، إن تناول القهوة بصورة مفرطة يزيد ضغط العين، مشيرا إلى أن كوب واحد من القهوة يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط العين بصورة كبيرة لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

    ويقول الموقع إن خطر إصابة العين بالماء الأزرق يكون بنسبة أكبر بعد سن الأربعين، كما يمكن أن يحدث للشباب وحتى الأطفال.

    وفي حالة الشعور بزيادة ضغط العين نتيجة إصابتها بالماء الزرقاء أو أي من الأعراض التي تعد مقدمة للإصابة به، يجب اتباع بعض النصائح لتجنب زيادة ضغط العين.

    وأبرزها عدم وضع الرأس في وضع يجعل العين في مستوى أقل من مستوى القلب، وتجنب الانحناء لفترات طويلة أثناء الوقوف، إضافة إلى تجنب أداء بعض التمارين الرياضية، التي يكون فيها الجسم في وضع مقلوب وتكون الساقين إلى أعلى والرأس في الأسفل، لأن كل الأوضاع التي يكون فيها مستوى القلب أعلى من الجسم تقود إلى زيادة ضغط العين.

    كما ينصح الأطباء بممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي لتخفيف ضغط العين، إضافة إلى الضحك الذي يكون له تأثير فعال على صحة العين.

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