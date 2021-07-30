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    تساقط الشعر

    6 أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

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    يعد تساقط الشعر في كثير من الأحيان انعكاسا لأشياء يمكن أن تحدث بشكل خاطئ داخل جسمك، لذلك عليك معالجة السبب الجذري للمشكلة.

    والإثنين الماضي أجرى المدرب الهندي الشهير في أسلوب الحياة والطب التكاملي، لوك كوتينهو بثا مباشرا على حسابه بموقع "فيسبوك" تطرق فيه لأسباب محتملة لتساقط الشعر ربما لم يتوقعها الكثيرون بحسب موقع "doctor.ndtv" المتخصص في الطب والصحة.

    1. صحة القناة الهضمية

    إذا كنت تعانين من ضعف صحة أمعائك، فهذا يؤثر على شعرك. أوضح كوتينهو أنه قد يكون لديك أفضل نظام غذائي في العالم، ولكن إذا كانت صحة أمعائك سيئة، فإن جسمك لا يمتص حتى أهم العناصر الغذائية والمغذيات الدقيقة وكذلك الفيتامينات المطلوبة لشعرك.

    © flickr.com / ikeofspain
    تمهيدا لحل المشكلة... علماء يكتشفون سبب تساقط الشعر بعد التوتر

    وقال: "أمعائك تنظم الهرمونات أيضا، كما أن عدم التوازن الهرموني مرتبط أيضا بتساقط الشعر".

    2.نقص الفيتامينات

    قم بفحص فيتامين د وفيتامين ب 12 وب المركب والزنك والحديد للحفاظ على جودة الشعر.

    يقول الخبير الهندي إن معظم الناس يفحصون الحديد فقط ولكن ليس مستوى الفيريتين (بروتين داخل الخلايا يتحكم في تخزين وإطلاق الحديد)، مضيفا أن كلاهما يجب أن يكون جيدا، "إذا كانا في المؤشر السفلي، فهذا دليل على سبب فقدان شعرك".

    3.مشاكل الغدة الدرقية

    إذا كنت قد بدأت فجأة في المعاناة من تساقط الشعر، فقم بفحص الغدة الدرقية، قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى جفاف الشعر، وتجعد الشعر، وتساقط الشعر.

    وبحسب كوتينهو، في الوقت الذي يتم فيه فحص الغدة الدرقية، يمكنك أيضا فحص ATG (الجلوبيولين المضاد للخلية Thymocyte) وTPO (بيروكسيداز الغدة الدرقية) لأنه إذا كانت مرتفعة فإن ذلك يمكن أن يفسر تساقط الشعر.

    4.خلل هرموني

    يوصي المدرب الهندي بإجراء اختبار الهرمون الأساسي حيث يتم فحص مستويات البرولاكتين والإستروجين والتستوستيرون والبروجسترون، مشيرا إلى أن أي خلل هرموني قد يكون هو السبب وراء تساقط الشعر.

    5.النظام الغذائي

    يذهب كوتينهو إلى إنه قبل التفكير في اختبارات الدم، عليك التحقق من نظامك الغذائي، مضيفا أنه إذا كان نظامك الغذائي لا يمنحك الفيتامينات والعناصر الغذائية المطلوبة، فسيكون له تأثير مباشر على شعرك.

    وأشار إلى أن بعض الناس يشتكون من أنهم عندما قاموا بتصحيح نظامهم الغذائي فقدوا الوزن ولكنهم شهدوا أيضا تغيرا في جودة شعرهم.

    ومضى معلقا: "نعم، هذا لأنك أصلحت شيئا واحدا فقط...من المهم أثناء فقدان الوزن أن تحافظ على الكمية المطلوبة من الفيتامينات في جسمك والتي يحتاجها شعرك".

    6.الضغط والتوتر

    كل شخص لديه ضغوط والسؤال هو ما الذي تفعله حيال ذلك. ثبت علميا وطبيا أن التوتر المزمن يتسبب في ضعف شعرك.

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