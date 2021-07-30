تفاصيل ارتباط نيللي كريم من جديد... "دون حفل زفاف"

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، اليوم الجمعة، عن ارتباطها من جديد، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إعلان فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، عمر إسلام.

وأكدت كريم في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية أن أنباء ارتباطها التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة، دون أن تفصح عن هوية العريس.

كما أعلنت الممثلة للصحيفة المصرية أنه لن يقام حفل زفاف.

وكانت نيللي كريم أعلنت في شهر مارس/ آذار الماضي فسخ خطوبتها عن رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.

وقالت "كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله".

وتابعت: "مفيش حد سعيد 100% ولا تعيس 100% أكيد بيبقى فيه وقعات، أنا شخص حساس جدًا بس مبزعلش من حد، وكل واحد بحاول اديله عذره، وبحاول على أد ما أقدر إن ما أخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني جدا".

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، خطوبتها لرجل الأعمال المصري، عمر إسلام، الذي يكبرها بـ 6 سنوات.

وجاء تأكيد نيللي بعد أن حيّرت جمهورها بصورة غامضة لها أمام البحر على موقع "إنستغرام" وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته.

وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، قبل أن تعلن اليوم عن فسخ خطوبتها.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.