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    عمرو خالد

    عمرو خالد ينسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب سؤال عن الإخوان... فيديو

    © AP Photo / NASSER NASSER
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    انسحب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، بعد اعتراضه على أحد الأسئلة الموجهة إليه.

    واعتذر خالد عن عدم استكمال لقائه مع برنامج "سؤال مباشر"، أمس الجمعة، المذاع على فضائية "العربية" السعودية، وذلك عند التطرق إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

    وقام عمرو خالد من كرسي اللقاء الذي كان يتم إجراؤه من داخل منزله في مصر، ونزع ميكروفونه، إلا أنه بعد دقيقتين عاد لاستئناف اللقاء، وطلب من مقدم البرنامج الالتزام بمحاور الحديث عن التسامح والإحسان في الإسلام.

    وشدد أنه شارك في التحريض على المظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وأنه لو عادت السنوات إلى أحداث 25 يناير 2011 لكان اتجه أكثر إلى عالم الروحانيات وابتعد عن المشاركة في السياسة.

    ولفت عمرو خالد في البرنامج إلى أنه مر بأحداث صعبة في حياته غيرته بشكل كامل نحو الروحانية، وأنه نادم على الكثير من الأمور في حياته، وأكد أنه نضج ولم يعد "عمرو خالد القديم"، بحسب تعبيره.

    واعترف عمرو خالد لبرنامج "سؤال مباشر" بأنه نادم على إعلان الدجاج "فراخ تدخلك الجنة"، الذي قدمه على شاشة التلفزيون قبل سنوات.

    الداعية الإسلامي عمرو خالد
    © Photo / Facebook/ AmrKhaled
    أول رد من عمرو خالد بعد الهجوم عليه بسبب "فراخ تاخدك إلى الجنة" (فيديو)
    وبرر الداعية الإسلامي سبب قيامه بتقديم الإعلان لكي يستطيع الصرف على مشاريعه.

    وأثار الداعية المصري، عمرو خالد، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان "فراخ تدخلك الجنة"، الذي عرض في شهر رمضان عام 2018.

    وظهر عمرو خالد في إعلان رمضاني يروج لإحدى شركات الدجاج السعودية. واعتبر المتابعون أن عمرو خالد يروج للشركة، خالطا بين ما هو ديني وما هو تجاري.

    ودشن رواد موقع تويتر هاشتاغا بعنوان "فراخ تأخذك إلى الجنة"، وتندروا كثيرا حول الإعلان الذي يظهر فيه عمرو خالد.

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    أول رد من عمرو خالد بعد الهجوم عليه بسبب "فراخ تاخدك إلى الجنة" (فيديو)
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