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    المهرة البحرينية تثير الجدل بتحول عيد ميلادها لعرس مع هدايا فاخرة... صور وفيديو

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    تصدرت المهرة البحرينية "التريند" في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مشاهد احتفالها بعيد ميلادها والهدايا الغريبة والثمينة التي شوهدت خلال الاحتفال.

    شاركت الفنانة مهرة البحرينية مقاطع فيديو وصور أظهرت فيها بعض المشاهد من حفل عيد ميلادها، الذي تحول إلى عرس، بحسب وصف بعض وسائل الإعلام العربية.

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    © Photo / pixabay/outsideclick
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    وأثارت مشاهد الهدايا الثمينة جدا، ومنها سيارة "رولز رويس" فاخرة جدا وباهظة الثمن، الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا هذه المشاهد على صفحاتهم.

    واعتبرت المهرة البحرينية في تصريحات أدلت بها لموقع "ET  بالعربي" أن هذا الاحتفال يأتي بعد فترة انقطاع لمدة عامين لم تقم فيها بأي مناسبات أو احتفالات أو حتى لقاءات مع الأحبة.

    وعبرت الفنانة البحرينية عن أمنيتها في العام الجديد، وقالت: "أكيد أمنيتي مثل أمنية الكل اللهم إننا نسألك انحسارا وليس انتشارا لكورونا، وأبعد عنا هذا الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم".

    ووعدت الفنانة محبيها بانها ستكون مختلفة هذا العام "سترون المهرة هذا العام غير غير غير".
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    وتظهر المشاهد المتداولة من حفل عيد ميلاد المهرة البحرينية أجواء فاخرة جدا وتحضيرات كبيرة تشبه العرس وصالات واسعة.

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    وعلى الرغم من استغراب البعض الهدية الفاخرة جدا (سيارة رولز رويس)، لكن بحسب موقع "البوابة" فإن هذه الهدية هي مجرد سيارة اشترتها لنفسها بهذه المناسبة، وأن كل ما يشاهد من تحضيرات هو "هدية لنفسها" فقط.

    وتراوحت أراء رواد وسائل التواصل الاجتماعي بين رفض المشاهد وبين المباركات للفنانة التي بلغت 30 عاما من عمرها.

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