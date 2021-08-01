فيلم "سويسايد سكواد" يحظى بتقييمات عالية من النقاد قبل عرضه بأيام... فيديو

قيم النقاد السينمائيين، من خلال أحد المواقع المتخصصة، فيلم الأكشن "سويسايد سكواد" الجديد، حيث أعطوه تقييمات مرتفعة وصلت لنسبة 96%، وذلك قبل عرضه بأيام قليلة.

وجاء تقيم النقاد من خلال موقع "rotten tomatoes" الشهير لتقيم الأفلام السينمائية.

ويلعب بطولة الفيلم، نجم المصارعة الحرة الأمريكي، جون سينا، في أول تجربة له بأفلام الأبطال الخارقين، والذي يجسد في أحداثه أحد أبطاله الرئيسيين، وهو "بيس ميكر" أو (صانع السلام).

ويعتبر الفيلم جزءا جديدا من فيلم "Suicide Squad"، الذي طرح قبل 5 أعوام، ويشارك فيه عدد من أبطاله، مثل مارغوت روبي في دور "هارلي كوين" صديقة "الجوكر"، وجويل كينامان في دور "ريك فلاج"، وجاي كورتني في شخصية "كابتن بومرانغ".

وتدور أحداث الفيلم الجزء الأول حول إطلاق الحكومة الأمريكية سراح مجموعة من الأشرار الخطرين والخارقين والخارجين عن القانون، لكي يتمكنوا من القضاء على تهديد صادر من شخصية تدعى "الساحرة"، وشهد الفيلم ظهورا شرفيا لشخصيات "الجوكر" و"باتمان".

وإلى جانب جون سينا، فإن فيلم "The Suicide Squad" يشهد مشاركة الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، ولكن بصوته فقط لشخصية في هيئة سمكة قرش.

والفيلم من إخراج جيمس غن، الذي سبق وأن أخرج أفلام الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy" المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية.

ومنحت الرقابة لفيلم "The Suicide Squad" تصنيف (R) "للكبار فقط"، نسبة لاحتوائه على مشاهد دموية وعنيفة، وشهدت السنوات الماضية إنتاج أفلام لأبطال خارقين تحمل ذلك التصنيف غير المعتاد، لتلك النوعية من الأعمال السينمائية، التي يكون غالبة جمهورها من الأطفال والمراهقين، مثل "ديدبول" و"لوغان" و"بيردز أوف بري".

وسيطرح "The Suicide Squad" في دور العرض السينمائية، وكذلك على منصة "إتش بي أو ماكس" في 6 أغسطس/آب الجاري.