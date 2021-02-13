ليس خواكين فينيكس... "الجوكر" يعود من جديد لشاشة السينما... صور

يعود الشرير "الجوكر" ألد أعداء "باتمان" إلى شاشة السينما من جديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه في عام 2019.

وشارك الممثل الأمريكي، جاريد ليتو، متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أول ظهور له وهو بماكياج "الجوكر"، وذلك في لقطات مخيفة له بالأبيض والأسود، وهو يرتدي ملابس مستشفى للأمراض العقلية.

ويظهر ليتو في إحدى مشاهد الفيلم الجديد "Zack Snyder's Justice League" الذي سيعرض على منصة "إتش بي أو ماكس" في 18 مارس/ آذار المقبل، وهو نسخة معدلة من فيلم "Justice League" للخرج زاك سنايدر الذي عرض في عام 2017.

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وعن تفاصيل مشاهد "الجوكر" في الفيلم، تقول مجلة "فانيتي فير" الأمريكية: "يظهر "الجوكر" في الفيلم الجديد خلال مسلسل على الأرض المدمرة بعد أن يغزو الطاغية الفضائي "داركسيد" كوكب ويهلكه، إنه حلم متسلسل ورؤية نفسية لـ"باتمان" تكشف عما سيحدث إذا فشل الأبطال الخارقين في وقف الهجوم على كوكب الأرض، إن "الجوكر" في الفيلم هو نوع من شبح عيد الميلاد لم يأت بعد، إذ يوفر الدافع من خلال الرعب".

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وسبق لجاريد ليتو أن جسد دور "الجوكر" في فيلم "Suicide Squad" الذي عرض سينمائيا في عام 2016.

وحققت شخصية "الجوكر" رواجا عالميا في عام 2019، بعد طرح فيلم باسمه، من بطولة الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، والذي منحه الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، ويتناول في أحداثه الظروف الصعبة التي دفعت بممثل هزلي أن يتحول إلى أخطر مجرمي مدينة "غوثام".