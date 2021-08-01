صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل عودتها للفن بعد غياب سنوات... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، صفاء أبو السعود، عن قرارها بالعودة للفن مجددا بعد غياب طويل، مؤكدة أنها ستعود بمسرحية جديدة من إخراج عادل عبده.

وقالت صفاء أبو السعود، خلال لقاءها على برنامج "ليالي TEN" مع الإعلامية بوسي شلبي، إنها "ستقرأ نص المسرحية وإذا كانت مناسبة ستؤديها".

وأضافت: "أعد المخرجين والمنتجين في حال توفر دور جيد وحلو ويقدم أي نوع من الرسائل حتي لو كانت بسيطة ولكنها تلمس قلب المشاهد وتجعله يقدم علي خطوة إيجابية، بأنني سأشارك في العمل سواء كان دراميا أو مسرحيا أو سينمائيا".

وكانت صفاء أبو السعود قد اعتزلت التمثيل والعمل الاستعراضي واكتفت بتقديم البرامج الحوارية بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة قنوات "art"، لتتفرغ بعدها لإدارة المجموعة وتقديم البرامج بها.