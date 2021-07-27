صفاء أبو السعود تتحدث بتأثر عن زوجها الراحل صالح كامل في ظهور إعلامي نادر... فيديو

تحدثت الفنانة المصرية، صفاء أبو السعود، عن زوجها رجل الأعمال السعودي الراحل، الشيخ صالح كامل، أمس الاثنين، في ظهور إعلامي نادر لها.

وعندما سألتها الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، في ختام لقائها معها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، إن كانت تفتقد "رفيق العمر"، أجابت صفاء أبو السعود بتأثر: "لا أستطيع أن أقول لك كم أنا أفتقده، أشعر أنني عندما أفعل أي شيء أحس بوجوده معي، كذلك عندما أقوم بفعل شيء هو يحبه أشعر أنه معي، من الصعب جدا الحديث عنه".

موقف محرج من سمير غانم

كشفت صفاء أبو السعود في لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" عن مقلب من الفنان الراحل، سمير غانم، مشيرة إلى أنه أثناء عملها معه في إحدى المسرحيات، زارها أصدقاء مقربين، ولدى وصولهم قابلوا سمير غانم وسألوه عن مكان غرفتها في الكواليس، ليخبرهم أن يسيروا باتجاه معين، لكنهم فوجئوا أنه استدرجهم إلى المسرح في لقاء مباشر أمام الجمهور الذين ظنوا أنهم ممثلين مشاركين في العرض المسرحي، وهو ما أصابهم بالإحراج الشديد.

تعود للغناء بعد غياب طويل

تحدثت صفاء أبو السعود صاحبة الأغنية الشهيرة "أهلا بالعيد" في ظهورها التلفزيوني النادر ببرنامج "كلمة أخيرة"، أمس الاثنين، عن عودتها للغناء من جديد، من خلال أغنية تحمل اسم "فجر الضمير"، والتي ستؤديها في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب، ولأول مرة للأندية الرياضية في مختلف المحافظات، المقرر انطلاقه في 29 يوليو/ تموز الجاري.

وتوفي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، في مايو/ أيار 2020، وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة" التي يملكها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن صفاء أبو السعود ترأس قنوات الأفلام بشبكة راديو وتلفزيون العرب "ART"، التي أسسها زوجها صالح كامل منذ تسعينيات القرن الماضي.