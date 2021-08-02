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    3 أطعمة يجب تجنبها للحد من حب الشباب والتمتع ببشرة صافية

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    ينتج حب الشباب بشكل رئيسي عن التغيرات الهرمونية والجينات، ولكن النظام الغذائي غالبا ما يلعب دورا في شدة الحالة.

    يمكن لحب الشباب أن يدمر ثقتك بنفسك تماما ويمنعك من عيش حياتك على أكمل وجه، إلا أن تغيير نظامك الغذائي قد يكون الحل لتنقية البشرة.

    أخصائية التغذية هارييت سميث، ذكرت في هذا الصدد 3 أطعمة يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية، وذلك لدى حديثها لموقع إكسبريس البريطاني.

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    تقول سميث إن ما تأكله يمكن أن يؤثر على مدى شدة حب الشباب لديك، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى اشتعال النوبات بينما يمكن لأخرى تحسينها.

    وتضيف إذا كنت ترغب في تقليل حب الشباب أو القضاء عليه، يجب أن تحاول اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن هذا النظام الغذائي ​​يحتوي على الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون ما يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب.

    وأوصت بالحصول على ما يكفي من فيتامين أ (البيض والكبد والأسماك الزيتية والخضروات) لأنه يساعد جسمك على إنتاج خلايا جلد جديدة، مما يمنع الجلد الميت من سد المسام.

    كذلك فإن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفراولة والفلفل والبروكلي والبطاطس، وقد أظهرت الدراسات أن خصائصه المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

    يلعب فيتامين سي أيضا دورا مهما في الحفاظ على صحة الجلد من خلال مساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين.

    الأطعمة الثلاثة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية

    1.الألبان

    هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت منتجات الألبان مرتبطة بحب الشباب، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود صلة محتملة.

    يجدر بك الابتعاد عن الحليب والجبن والمنتجات الأخرى التي تحتوي على منتجات الألبان، مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت، إذا كان حب الشباب لديك سيئا للغاية، فهو يؤثر على حياتك.

    تقول سميث: "إذا اخترت تجنب منتجات الألبان، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان جيد التخطيط وصحي ومتوازن يمكن أن يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها".

    ومع ذلك، فإن استبعاد منتجات الألبان يعني أنك قد تفقد بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين ب 12 واليود، ما يعني ضرورة استبدالها إما من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.

    2.السكر

    نعلم جميعا أن الإفراط في تناول السكر ضار بصحتنا العامة، لكن هل تعلم أن السكر يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ بكثير؟.

    تقول هارييت سميث: "وجدت بعض الدراسات أن تناول الكثير من الأطعمة السكرية هو عامل خطر لحب الشباب، لكن البعض الآخر لم يجد مثل هذا الارتباط".

    في المملكة المتحدة، يوصى بعدم تناول البالغين أكثر من 30 غراما من السكريات يوميا، وهو ما يعادل سبع ملاعق صغيرة من السكر.

    "السكريات الحرة هي تلك التي تضاف إلى الأطعمة والمشروبات من قبل الشركات المصنعة ، بالإضافة إلى السكريات الموجودة في عصائر الفاكهة والعسل والعصائر"، تضيف خبيرة التغذية.

    3.الدهون

    وفقًا لهارييت، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

    ومع ذلك، ليست كل الدهون "ضارة"، لذلك لا يجب التخلص من الدهون من نظامك الغذائي تماما.

    تقول خبيرة التغذية: "من المهم ملاحظة أن تناول بعض الدهون في نظامك الغذائي هو جزء أساسي من نظام غذائي صحي".

    وتتابع: "حاول أن تقلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (مثل اللحوم الحمراء والمعالجة والمعجنات والكعك)، واستبدلها بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب (مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات والأفوكادو)".

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    © Sputnik
    7 عادات يومية وراء ظهور حب الشباب

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