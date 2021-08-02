امرأة تفوز رسميا بلقب "أكبر فم" في العالم... فيديو

حازت امرأة رسميا على لقب "أكبر فم" في العالم من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن حققت شهرة واسعة على تطبيق الفيديوهات "تيك توك".

وأعلنت "غينيس" في بيان لها أن سامانثا رامسديل (31 عاما) من ولاية كونيتيكت الأمريكية، هي صاحبة الرقم القياسي لأكبر تثاؤب فم أنثى في العالم.

ويبلغ قياس فجوة فم رامسديل 6.56 سنتيمترا، أو حوالي بوصتين ونصف، بينما عند القياس عبره يصل إلى أكثر من 10 سنتيمترا (4 بوصات).

وقالت سامانثا رامسديل إنها عرفت دائما أن فمها كبير، لكنها لم تلحظ هذا حتى أشار مشتركو "تيك توك" إلى أنه قد يكون لديها فما بحجم قياسي، الأمر الذي شجعها على التسجيل في موسوعة "غينيس".

وتابعت: "لم أعتقد أبدا أنه سيكون من الممكن أن أنال هذه الشهرة بواسطة فمي".

ونالت سامانثا رامسديل شهرة واسعة على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات وصلت إلى 1.7 مليون متابع، وذلك بفضل نشرها مقاطع مصورة حازت على دهشة المشاهدين، والتي تقوم في إحداها بحشو 3 قطع حلوى دونات في فمها، وحشرها في مقطع آخر كمية كبيرة من البطاطس المقلية بفمها.

في المقابل، لم تخف رامسديل أنها تعرضت للتنمر بسبب كبر حجم فمها.

وأكدت سامانثا رامسديل أن فمها الذي كان يشعرها بعدم الأمان في الماضي، وتمنت دوما أن تبقيه صغيرا، أصبح الآن "أحد أكبر وأفضل الأشياء عنها"، بحسب تعبيرها.

@GWR introduces us to many such things that we would rarely even imagine about. And this time it is this 31-year-old woman who is confirmed as possessing the world’s largest mouth gape.#SamanthaRamsdell #GuinnessWorldRecord #Woman https://t.co/CcwtTuUIAJ — Telangana Today (@TelanganaToday) July 30, 2021

A woman has broken history as the world's female with the largest mouth gape #yennews https://t.co/Ig4EmPEUSp — YEN.com.gh | Ghana Trending News 🔥 (@yencomgh) July 29, 2021

وقالت: "إنه قوتك الخارقة، إنه الشيء الذي يجعلك فريدا ومميزا، ويجب على الجميع الاحتفال بما يجعلهم مختلفين".

وعن أحلامها المستقبلية، أعربت سامانثا رامسديل عن أملها أن تقدم برنامجها الخاص لكي تعرض فيه روح دعابتها وذكائها وموهبتها الغنائية.