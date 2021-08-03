ما حقيقة وفاة أحمد السقا؟

تصدر اسم الفنان المصري أحمد السقا، التريند على محرك البحث "غوغل"، وذلك إثر انتشار شائعات عن وفاته، ثبت لاحقا أنها غير صحيحة وأن السقا يتمتع بصحة جيدة.

وقالت "بوابة أخبار اليوم"، إن اسم أحمد السقا تصدر الريند، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انتشار شائعات تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أنباء مزيفة عن وفاته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصاب جمهور السقا بصدمة كبيرة.

وبينما بدأ بعض مستخمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، بدأ آخرون في البحث عن مصدر الخبر للتأكد من حقيقته.

ولفتت بوابة أخبار اليوم إلى أن عملية تتبع مصدر أنباء وفاة أحمد السقا، كشفت أنها مجرد شائعات وأخبار مزيفة، مؤكدة أن السقا على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وينتظر السقا طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العنكبوت"، حيث من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب السقا كل من الفنانة منى زكي والفنان ظافر العابدين، إضافة إلى يسرا اللوزي وريم مصطفى وآخرون.