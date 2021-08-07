محمد هنيدي يعلن عن "استعدادات مبشرة" لثاني أجزاء "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

حسم الفنان المصري محمد هنيدي، الجدل حول العمل على الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وقال هنيدي، في تصريحات لـ" مجلة سيدتي "، إن "هناك استعدادات مبشرة للجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مشيرا إلى أنه يكتب للمسرح الآن وسيعود قريباً إليه.

أما عن استعداداته لأعماله القادمة، فصرّح محمد هنيدي قائلاً: "إن شاء الله متبقي أسبوعان وينتهي تصوير فيلم الجواهرجي مع منى زكي وأحمد السعدني ونجوم آخرين".

وأضاف: "منى إنسانة وفنانة رائعة وموهوبة، والعمل معها ممتع".

وكانت تقارير مصرية، كشفت مؤخرا، عن استعداد الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، لتصوير فيلم سينمائي جديد تشاركه بطولته الفنانة، منى زكي، سيشهد على ثاني تعاون فني بينهما، مشيرة إلى الفيلم الجديد يحمل اسما مؤقتا هو "الجواهرجي"، وهو من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلا من أحمد السعدني وتارا عماد.

وتدور أحداث فيلم "الجواهرجي" حول تاجر مجوهرات يجسد دوره محمد هنيدي، وتلعب منى زكي في أحداثه دور زوجته، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال منى زكي الفنية مسلسل "لعبة نيوتن"، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان العام الحالي، ويشارك في بطولته كل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، فيما كان "الإنس والنمس" أحدث أفلام محمد هنيدي.