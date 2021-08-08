اضطراب النوم... أسبابه وعلاقته بالمكان والغذاء والدواء

يحتاج الإنسان إلى ساعات نوم عميقة أثناء الليل كل يوم لكي يتمكن من أداء المهام البدنية والعقلية بكفاءة لأن قلة النوم تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة خاصة على المدى البعيد.

ويعاني بعض الأشخاص من اضطرابات في النوم أثناء الليل، لعدة أسباب أبرزها التعرض للأضواء الصناعية لفترات طويلة، بحسب تقرير عن اضطرابات النوم، أعده موقع "ويب ميد" الأمريكي.

ما هي أهمية النوم للإنسان؟

ويقول الموقع إن الأضواء الصناعية التي يعتمد عليها الإنسان بعد غياب الشمس يمكن أن تفسد النوم، خاصة الضوء الأزرق الخاص بالهواتف الذكية والكمبيوتر والأنواع المختلفة من الأجهزة الإلكترونية.

تكمن أهمية النوم في أنه يعيد تنظيم جسم الإنسان ويمنحه القدرة على بدء يوم جديد معتمدا على أعضائه الجسدية وقوته العقلية التي تبدأ عملها في اليوم التالي بكفاءة عالية عندما تحصل على القدر اللازم من النوم.

وعندما يحدث اضطراب في النوم، يتسبب ذلك في العديد من المشاكل الصحية منها التوتر والاضطرابات الجسدية وقلة التركيز.

وإذا استمرت مشاكل قلة النوم لفترات طويلة، فإن ذلك يؤدي إلى السمنة ومشاكل في ضغط الدم، ويمكن أن يتسبب في أمراض مزمنة أبرزها مرض السكري وأمراض القلب.

ما هي أهم أسباب اضطرابات النوم؟

يمكن أن تتسبب الأحداث المصيرية التي تتعرض لها في حياتك في اضطرابات النوم، فعلى سبيل المثال إذا تعرضت لحادث سيارة أو أحد من أسرتك، أو فقدت وظيفتك، فإن ذلك يمكن أن يكون سبب في استيقاظك أثناء الليل وعدم قدرتك على الحصول على القدر الكافي من النوم.

Too much of any artificial light after the sun goes down can mess up your sleep. But the blue light from your smartphone, laptop, and other electronics is especially bad. https://t.co/8aHYGxu1VB pic.twitter.com/KbZ1QCiXws — WebMD (@WebMD) August 8, 2021

كما يمكن أن تسبب الضغوط الحياتية مثل مهام العمل التي يجب أن تنجزها في الغد، أو المستحقات المالية المطلوبة منك، في اضطراب النوم.

هل مكان النوم له دور في ذلك؟

يجب أن تعد مكان مظلم وهادئ ومريح وبه درجة حرارة مناسبة حتى تتمكن من النوم المتصل لساعات.

لكن إذا كان سريرك غير مريح وهناك أصوات مزعجة بالقرب منك، فإنه من المحتمل ألا تحصل على القسط الكافي من النوم.

هل المشروبات الكحولية تؤثر على النوم؟

يمكن للمشروبات الكحولية أن تساعدك في بداية النوم، لكنها تكون سببا في استيقاظك بصورة متكررة بعد ذلك، وهو ما يؤدي لحرمانك من ميزة النوم المتصل.

إذا كنت تريد الحصول على نوم جيد، عليك ألا تتناول القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والشيكولاتة قبل النوم بوقت قصير، خاصة في حالة كبار السن، لأنها يمكن أن تبقيك مستيقظا حتى عندما تذهب إلى النوم.

متي يجب أن تناول وجبة العشاء؟

يجب عليك تناول العشاء قبل موعد نومك بساعات، حتى تتمكن معدتك من هضم الطعام بصورة كاملة، قبل موعد نومك، لأن تناول الطعام قبل موعد النوم بوقت قصير يمكن أن يؤدي لاضطراب النوم.

هل تناول الأدوية له علاقة باضطرابات النوم؟

بعض الأدوية المستخدمة في علاج بعض الأمراض يمكن أن يكون لها آثار جانبية تؤدي إلى قلة النوم، وفي حال شعورك بذلك يجب أن تتواصل مع طبيبة لتغيير الجرعة أو تغييرها موعدها.

هل تؤثر التمارين الرياضية على كفاءة النوم؟

من المعروف أن ممارسة الرياضة تساهم في زيادة كفاءة النوم، لكن إذا تم ممارستها قبل النوم بفترة صغيرة، يمكن أن تكون سبب في اضطراب النوم.

وإذا حدث ذلك فعليك أن تغير مواعيد ممارسة التمارين الرياضة إلى الصباح أو قبل موعد النوم بوقت مناسب.

ما هو عدد ساعات النوم الكافية يوميا؟

رغم وجود تفاوت في تقدير ساعات النوم بين 5 و7 ساعات أثناء الليل، إلا أن الأفضل لصحتك البدنية والعقلية هو الحصول على 7 ساعات نوم يوميا، لأن كل ساعة إضافية تساهم في حماية الأجسام من الكثير من المشاكل الصحية على المدى البعيد.

وإذا تعرض الإنسان لوضع أصبح فيه لا يحصل على القدر الكافي من النوم يوميا، فإن ذلك يكون له أثار سلبية على صحته خاصة إذا استمر ذلك لفترات طويلة.