تويتر تعين "مسؤول تظلمات" في الهند للامتثال لقواعدها الجديدة

عينت شركة "تويتر" الأمريكية مديرين تنفيذيين جديدين في الهند، في محاولة من منصة التغريدات للامتثال لقوانين تكنولوجيا المعلومات الجديدة في البلاد.

أعلن عن ذلك محامي الشركة لمحكمة دلهي العليا في جلسة استماع يوم الجمعة، وفقا لـوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وواحد من المديرين التنفيذيين الجدد في "تويتر" بالهند هو كبير مسؤولي الامتثال، الذي سيعمل أيضا كمسؤول تظلم، وتم تعيينهما من جانب الشركة للامتثال للمبادئ التوجيهية الوسيطة للهند، وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو/ أيار الماضي.

وجاء تعيين "تويتر" للمديرين التنفيذيين بعد مرور أسبوع من اكتشاف الحكومة الهندية أن جهود الشركة الأمريكية للامتثال للقواعد الجديدة لم تكن كافية.

وبموجب القواعد الجديدة في الهند، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي حذف المحتوى في غضون 36 ساعة من تلقي أمر قانوني، كما أن الدولة تطلب من هذه الشركات أن يكون لديها مسؤول لتلقي شكاوى المستخدمين في غضون 24 ساعة، ومسؤول امتثال رئيسي، وشخص للرد على وكالات إنفاذ القانون الهندية على مدار 24 ساعة في اليوم.

لكن في 28 يوليو/ تموز الماضي، وجد قاضي أن تعيين شركة "تويتر" لموظف من خلال متعاقد خارجي ليكون مسؤول التظلمات والامتثال "أمر غير مقبول".

وجادلت الحكومة الهندية في ملف قانوني الشهر الماضي بأن موقع "تويتر" فقد حصانته القانونية لعدم الالتزام بالقواعد الجديدة، مما يجعله مسؤولا قانونا عن المحتوى الذي ينشره مستخدميه في الهند.

وفي شهر مايو الماضي، داهمت الشرطة مكاتب "تويتر" في الهند، بعد أن وصفت المنصة تغريدات مسؤول حكومي بأنها "وسائل إعلام تم التلاعب بها".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، حذر وزير في الحكومة الهندية منصة "تويتر" من أنه قد تكون هناك "عواقب غير مقصودة" إذا فشلت في الامتثال للقواعد الجديدة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن الحكومة الهندية ستراجع الآن ما إذا كانت تعيين "تويتر" للمديرين التنفيذين الجديدين تفي بالقواعد، وستنظر في القضية مرة أخرى في 10 أغسطس/ آب الجاري.