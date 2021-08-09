جوني ديب يحصد جائزة "دونوستيا" للمهرجان السينمائي

سيتم منح جائزة "دونوستيا" في مهرجان "سان سيباستيان" السينمائي في طبعته التاسعة والستين، للممثل الأمريكي، جوني ديب، لمساهمته في التصوير السينمائي.

وقالت لجنة التحكيم إن "جوني ديب أحد أكثر الممثلين موهبة وتنوعا في التصوير السينمائي المعاصر، وسيحصل على جائزة "دونوستيا" في مهرجان "سان سيباستيان" التاسع والستين، الذي سيقام في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل".

#69SSIFF 🏆 #DonostiaAward



👏 Johnny Depp to receive a Donostia Award at San Sebastian Festival’s 69th edition



The North American actor will collect @sansebastianfes' highest honorary award in recognition of his career on September 22



🌐 https://t.co/XLnxj2KwM5 pic.twitter.com/tSI3p7vzKt — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) August 9, 2021

يذكر أن هذا المهرجان أقيم أول مرة عام 1953، تم خلاله منح أعلى الجوائز لأفضل فيلم وهي "جائزة الغولدن شيل"، و"جائزة سيلفر شيل" لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج، وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص جائزة "دونوستيا" إلى المساهمة في السينما.

ويعتبر الممثل جوني ديب، من أهم الممثلين الأمريكيين الذين أبدعوا في السينما ووضعوا بصمة خاصة في هوليوود من خلال العديد من الأفلام والشخصيات الفنية التي كان يقدمها باحتراف.