جوني ديب يحصد جائزة "دونوستيا" للمهرجان السينمائي

وقالت لجنة التحكيم إن "جوني ديب أحد أكثر الممثلين موهبة وتنوعا في التصوير السينمائي المعاصر، وسيحصل على جائزة "دونوستيا" في مهرجان "سان سيباستيان" التاسع والستين، الذي سيقام في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل".
#69SSIFF 🏆 #DonostiaAward— Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) August 9, 2021
👏 Johnny Depp to receive a Donostia Award at San Sebastian Festival’s 69th edition
The North American actor will collect @sansebastianfes' highest honorary award in recognition of his career on September 22
🌐 https://t.co/XLnxj2KwM5 pic.twitter.com/tSI3p7vzKt
يذكر أن هذا المهرجان أقيم أول مرة عام 1953، تم خلاله منح أعلى الجوائز لأفضل فيلم وهي "جائزة الغولدن شيل"، و"جائزة سيلفر شيل" لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج، وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص جائزة "دونوستيا" إلى المساهمة في السينما.
ويعتبر الممثل جوني ديب، من أهم الممثلين الأمريكيين الذين أبدعوا في السينما ووضعوا بصمة خاصة في هوليوود من خلال العديد من الأفلام والشخصيات الفنية التي كان يقدمها باحتراف.
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