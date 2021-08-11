خبراء روس يحددون من يفوز أكثر باليانصيب... الرجال أم النساء؟

يلجأ الكثير من الروسيين إلى اقتناء تذاكر اليانصيب من أكبر موزع لتذاكر اليانصيب في روسيا "ستولوتو" للحصول على فرصة مربحة قد تغير حياتهم.

ووفقا لخبراء بهذا الموزع "ستولوتو"، فإن "الفئة الأكثر حظا في الفوز بورقة اليانصيب، هم من الرجال، ولكن النساء يحصلن على مبالغ أكبر".

ويضيف الخبراء: "إذا نظرت إلى توزيع الفائزين بين الجنسين في النصف الأول من عام 2021 ، فلن يتغير بشكل كبير، 57% من الرجال و 43% من النساء. ومع ذلك، وفقًا للتحليلات الداخلية، تفوز النساء بمبالغ أكبر من الرجال".

وأشار خبراء الموزع "ستولوتو" إلى أن شركة "إكس 5 ريتال غروب" والتي تعتبر رائدة بين التجزئة الفيدرالية من حيث عدد أصحاب الملايين، فقد اشترى 37 مليونيرا تذاكر من هناك، "ماغنيت- 28"، "كراسنوي أي بيلي- 27"، بالإضافة إلى ذلك قام بعض من ملاك الملايين بشراء تذاكر فائزة من متاجر "بريستول" و"أوكي" ومتاجر "أم تي أس" و"بي لين" وأيضا في محطات الوقود "لوك أويل".

ووفقا لنتائج من المركز "ستولوتو"، فقد بلغت قيمة الجائزة التي تم سحبها في النصف الأول من عام 2021، 17.166 مليار روبل، وبلغ إجمالي عدد التذاكر الفائزة 96.179 مليون تذكرة.