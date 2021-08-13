رسميا... يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق

جاءت النتيجة وفقا للبيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقال مدير الإدارة، ريك سبينراد، في بيان إن "يوليو عادة ما يكون أكثر شهور السنة دفئا في العالم، لكن يوليو 2021 تفوق على نفسه باعتباره أكثر شهر يوليو سخونة وأعلى الشهور حرارة على الإطلاق".

وأشار إلى أن درجة حرارة سطح الأرض والمحيطات مجتمعة حول العالم 1.67 درجة فهرنهايت أعلى من متوسط ​​القرن العشرين البالغ 60.4 درجة، ما يجعل شهر يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة منذ بدء حفظ السجلات قبل 142 عاما.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجة الحرارة المجمعة الشهر الماضي كانت 0.02 درجة فهرنهايت أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2016، والذي تم تقييده لاحقا في عامي 2019 و2020.

كما لفتت الإدارة إلى أنه "في النصف الشمالي للكرة الأرضية كانت درجة حرارة سطح الأرض هي الأعلى على الإطلاق في يوليو (2.77 درجة فهرنهايت فوق المتوسط)​​، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2012".

وأضافت أن شهر يوليو 2021 كان يوليو الأعلى حرارة بالنسبة لقارة آسيا على الإطلاق، بينما كان الثاني الأكثر سخونة في قارة أوروبا.

وتضمن بيان الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مجموعة من الصور توضح الآثار الرهيبة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي تواجه فيه ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريق ديكسي، وهو ثاني أكبر حريق في تاريخها، وكذلك بعد مرور 4 أيام على إصدار الأمم المتحدة تقريرا مثيرا للقلق حول التهديد الملح لتغير المناخ.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نتائج التقرير الحديث بأنها "رمز أحمر للإنسانية"، وأشار إلى أن "أجراس الإنذار تصم الآذان، والأدلة التي توصل إليها لا يمكن دحضها".