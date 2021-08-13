تسجيل
17:04 GMT13 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الصيف و الجو الحار في سيفاستوبل، افتتاح موسم السباحة في القرم، روسيا 15 يونيو 2020

    رسميا... يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق

    © Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104572/71/1045727137_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_ea29f7511e0801c8bd390d606c97dae0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108131049836191-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2021-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/

    سجل شهر يوليو/ تموز 2021 رسميا رقما قياسيا جديدا كأكثر الشهور حرارة على الإطلاق على مستوى العالم.

    جاءت النتيجة وفقا للبيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

    وقال مدير الإدارة، ريك سبينراد، في بيان إن "يوليو عادة ما يكون أكثر شهور السنة دفئا في العالم، لكن يوليو 2021 تفوق على نفسه باعتباره أكثر شهر يوليو سخونة وأعلى الشهور حرارة على الإطلاق".

    وأشار إلى أن درجة حرارة سطح الأرض والمحيطات مجتمعة حول العالم 1.67 درجة فهرنهايت أعلى من متوسط ​​القرن العشرين البالغ 60.4 درجة، ما يجعل شهر يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة منذ بدء حفظ السجلات قبل 142 عاما.

    وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجة الحرارة المجمعة الشهر الماضي كانت 0.02 درجة فهرنهايت أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2016، والذي تم تقييده لاحقا في عامي 2019 و2020.

    كما لفتت الإدارة إلى أنه "في النصف الشمالي للكرة الأرضية كانت درجة حرارة سطح الأرض هي الأعلى على الإطلاق في يوليو (2.77 درجة فهرنهايت فوق المتوسط)​​، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2012".

    إمرأة تنتعش بالماء وسط حرارة الصيف
    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    يوليو 2019 أكثر الشهور حرارة على مدار 140 عاما
    وأضافت أن شهر يوليو 2021 كان يوليو الأعلى حرارة بالنسبة لقارة آسيا على الإطلاق، بينما كان الثاني الأكثر سخونة في قارة أوروبا.

    وتضمن بيان الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مجموعة من الصور توضح الآثار الرهيبة لتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وموجات الحرارة والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات.

    وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي تواجه فيه ولاية كاليفورنيا الأمريكية حريق ديكسي، وهو ثاني أكبر حريق في تاريخها، وكذلك بعد مرور 4 أيام على إصدار الأمم المتحدة تقريرا مثيرا للقلق حول التهديد الملح لتغير المناخ.

    ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نتائج التقرير الحديث بأنها "رمز أحمر للإنسانية"، وأشار إلى أن "أجراس الإنذار تصم الآذان، والأدلة التي توصل إليها لا يمكن دحضها".

    انظر أيضا:

    هذه الأطعمة تحميك من الجفاف في الصيف
    ما هي أسباب الشعور بالدوخة في فصل الصيف؟
    الأرصاد المصرية: الصيف أكثر حرارة هذا العام ولا تتعرضوا للشمس في هذه الأوقات
    كيف تحمي أطفالك من نزلات البرد في الصيف؟
    دراسة: النوم في غرفة المعيشة أفضل من السرير لمقاومة حر الصيف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك