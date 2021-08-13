هيفاء وهبي تظهر بإطلالة خاطفة... صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من صورها على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة صباحية متميزة وبراقة.

وظهرت وهبي في الصور وهي ترتدي ثوب نوم أبيض اللون يظهر رشاقتها وفقدانها الكثير من الوزن، كما اعتمدت تسريحة بسيطة لشعرها مع المكياج الخفيف الذي أظهر جمال وسحر عينيها، وبشرتها المثالية، مما جعل متابعيها يتساءلون عن روتين العناية ببشرتها، حسب موقع "حواء".

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ولفتت النجمة اللبنانية الانتباه بعفويتها وهي تتناول الإفطار في منزلها، وبجمال مظهرها ونحافتها الملحوظة.

وجذب ظهور هيفاء بجسد نحيل الانتباه مؤخرا، وأدلى الكثير من المتابعين بالعديد من التعليقات التي تسألها عن سر رشاقتها، كما سألها المتابعون عن معنى الوشم الذي ظهر على ساقها اليمنى.