ابنة شويكار تكشف وصيتها وسبب رفضها نشر سيرتها الذاتية... فيديو

كشفت منة الله الجواهرجي، ابنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار، وصية والدتها وسبب رفضها نشر سيرتها الذاتية، وذلك في الذكرى الأولى لوفاة والدتها.

وقالت منة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن والدتها لم تكتب مذكراتها أو تترك وصية مكتوبة، وكانت أهم وصية تقولها لها أن تهتم بصحتها لأنها كانت أغلى شيء عندها، وتهتم بأولادها وزوجها.

وكشفت منة الله أن الفنانة شويكار لم تقتنع بفكرة تقديم عمل سيرة ذاتية عنها، وكانت تقول دائما إن حياتها ليس بها شيء ليتم تقديمه، مشيرة إلى علاقتها بالفنان فؤاد المهندس وقالت إنه كان بمثابة الأب بالنسبة لها وهو من قام بتربيتها وتعتبر أبناءه أخواتها.

واختتمت حديثها متمنية أن يتم تكريم وتقدير شويكار وفؤاد المهندس لأنهما قامات فنية وقدما الكثير من أجل الفن المصري والعربي.

وتوفيت الفنانة المصرية شويكار في 14 أغسطس/آب 2020، وشكلت مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.