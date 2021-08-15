رسالة خاصة من أصالة نصري إلى السيسي: هذا الوطن اخترته سكني

وجهت الفنانة السورية، أصالة نصري، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وطرحت أصالة نصري أغنية جديدة لها، للترويج لأحد المشاريع الغذائية الذي افتتحها السيسي مؤخرا، وهو مدينة "سايلو فودز".

وقالت في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنها تعلمت من مصر التي اختارتها سكنا لها بأنه لا يوجد شيء مستحيل، وأن إرادتها أقوى من الظروف، وأن هناك دائما فرصة للسعادة، لكن يجب التمسك بالأمل لكي يصبح للدنيا طعما جديدا.

وأضافت أصالة نصري أنها "تهنئ مصر بصناعها، وبقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل، عبد الفتاح السيسي".

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وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، افتتح يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس/ آب الجاري المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" في محافظة المنوفية المصرية.

من ناحية أخرى، أعلنت أصالة نصري لمتابعيها وجمهورها عن إحيائها لحفل غنائي جديد في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيقام يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن حفلات صيف جدة، ويشاركها فيه المطرب المصري، رامي صبري.