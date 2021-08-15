منافس لـ"نيتفلكس" يعلن تطوير تطبيقاته للتلفزيونات الذكية

وكشف مسؤول تنفيذي في شركة "وارنر ميديا" التي تملك "إتش بي أو ماكس" لـموقع "Vulture" أن فريق عمل الأخيرة بصدد استبدال كافة تطبيقاتها الموجودة على التلفزيونات الذكية بإصدار جديد تماما.

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه من المقرر تنفيذ الخطة خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلين.

وعن ترتيب وصول تطبيق "إتش بي أو ماكس" المحدث، قال المسؤول إنه إن البداية ستكون مع مالكي أجهزة "روكو" و"بلاي ستيشن، ثم مستخدمو "آبل تي في" قرب نهاية عام 2021، بينما سيتعين على مشاهدي الهواتف الذكية والويب الانتظار حتى أوائل العام المقبل 2022 لاستقباله.

وظلت تطبيقات "إتش بي أو ماكس" على التلفزيونات الذكية تعاني من عدة عيوب خطيرة، أبرزها عناصر التحكم في التشغيل المعطلة، مرورا بالإعدادات المنسية، وأخيرا بطء الأداء.

ومن المفترض أن يوفر تجديد تطبيق "إتش بي أو ماكس" كل من الأسس الحديثة، والأهم من ذلك مساحة أكبر لنمو المنصة الرقمية الأمريكية.

وأفاد المسؤول التنفيذي أن التطبيق الجديد لن يبدو مختلفا كثيرا في البداية، ولكن يجب أن يسمح بتحديث أكثر "تعقيدا" للواجهة، بالإضافة إلى الميزات الجديدة والمحدثة.

وتأتي خطوة "إتش بي إو ماكس" بشأن تطبيقاتها على التلفزيونات الذكية مع زيادة مساحة البث التلفزيوني بشكل متزايد مع منصات منافسة أخرى، مثل "نيتفلكس" و"أمازون برايم فيديو"، و"باراماونت بلس" و"بيكوك".