الإمارات أول دولة عربية تستضيف مؤتمر الفضاء 

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإمارات ستكون أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ72.

ويعتبر المؤتمر هو الأكبر في تخصص الفضاء عالميا.

ستكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ72. شاركوا في أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء عالميًا: https://t.co/YChMkDJi1u#المؤتمر_الدولي_للفضاء pic.twitter.com/gCUfcuL6FB — IAC2021 (@IAC2021dubai) August 15, 2021

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف الشيباني، إن الإمارات تشهد حقبة استكشاف الفضاء.

وتابع الشيباني أنه يفخر بانضمام عبد الله الحمادي وصالح العامري إلى فريق المركز ككوادر وطنية في علوم الفضاء.

مركز محمد بن راشد للفضاء: اختيار عبدالله الحمّادي وصالح العامري ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين يُشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، ضمن برنامج بحث علمي دولي لمدة 8 أشهر يُقام ضمن أكاديمية العلوم الروسية في موسكو. @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/GHIo1qLKNI — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 15, 2021

وقد اختير الحمادي والعامري، ليكونا أول رائدي فضاء إمارتيين يشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وذلك مع أكاديمية العلوم الروسية وضمن برنامج علمي مدته 8 أشهر.