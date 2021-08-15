اكتشاف خنجر أثري في الهند

اكتشف أثريون في الهند قطعة أثرية نادرة عبارة عن خنجر من الحديد تم العثور عليه بجوار هيكل عظمي بشري، يرجع تاريخه لآلاف السنين.

ذكرت ذلك صحيفة "تايمز أو إنديا" الهندية، مشيرة إلى أن الخنجر الأثري تم العثور عليه أثناء إجراء حفائر تحت الأرض بولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

An iron dagger from over 2,000 years ago, found in South India, points to an “unknown” parallel civilization to the Sangam Period cultures and may rewrite Indian history! https://t.co/YCeDGKV3Hn — Ancient Origins (@ancientorigins) August 13, 2021

ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن الأثريين عثروا أيضا على العديد من القطع الأثرية الأخرى، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أنها تنتمي إلى حضارة كيلادي.

ونوهت الصحيفة إلى قول خبراء آثار، إن هذا الحنجر يعد الأول من نوعه، الذي يتم العثور عليه في تلك المنطقة.

ويمتلك الخنجر مقبض خشبي طوله 6 سنتمترات، بينما يصل طوله إلى 40 سنتيمترا، بينما يصل عرضه إلى 5 سنتيمترات.