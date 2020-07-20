هل هي حضارة قديمة... اكتشاف آثار غامضة على كوكب المريخ... فيديو

اكتشف عالم الآثار جون وارد، أثناء دراسة سلسلة من الصور لسطح المريخ التقطها متخصصون في وكالة "ناسا"، آثارا غير معروفة في الصور.

يبلغ عرض الهيكل، الذي لاحظه وارد، 40 مترًا وهناك علامات انهيار ملحوظة.

وفقا لافتراض الخبير، الذي عبر عنه بشبكة الإنترنت، يمكن أن تكون كائنات ذكية قد بنت هذه الهياكل.

وأشار وارد إلى أن الأشكال المعينة التي يمكن رؤيتها في الصورة، التي تشبه الألواح والكتل المعدنية تؤكد هذا الافتراض.

كما رصد عالم الآثار وجود هيكل هرمي كبير بالقرب من "المبنى" الرئيسي، الذي يمكن أن يكون جزءًا من هيكل واحد للمبنى الرئيسي، وتحول الآن إلى آثار.

ويعتقد المتخصصون، أن حضارة قديمة كانت توجد على هذا الكوكب، دمرت في الماضي.