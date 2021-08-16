تسجيل
08:51 GMT16 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السمنة

    هل نحت الجسم آمن؟ تعرف على خيارات إزالة السيلوليت

    © Photo / Pixabay//jarmoluk
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/24/1042242403_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_e24146426c93cf274f46177e211d305e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108161049854956-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%9F-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA/

    نحت الجسم هو إجراء غير جراحي لتقليل الدهون يمكن أن يساعدك في الحصول على شكل جيد للجسم، وإزالة السيلوليت، ولكن هل هو آمن؟

    تسمى عملية ظهور نتوءات وترهل كبير في الجلد مما يفقده مرونته ونعومته وملمسه المشدود، بالسيلوليت، أو مشكلة قشرة البرتقالة، في إشارة إلى شكل الجلد.

    السمنة، الرجل السمين، زيادة الوزن، الأكل
    © CC0 / Joenomias
    دراسة تكشف 5 مفاهيم خاطئة حول جراحة السمنة

    السيلوليت هو حالة شائعة جدا وغير ضارة تحدث عندما تزداد الخلايا الدهنية في الجسم وتتراكم تحت الجلد مما يسبب تكتلا في الجلد، والنساء أكثر عرضة لهذه الحالة.

    كريم بشرة
    © CC0 / pixabay / _Alicja_
    4 طرق لعلاج شيخوخة الجلد وتجديد البشرة

    يرتبط هذا إلى حد كبير بزيادة الوزن وفقدانه. الأشخاص الذين يتأرجحون بين كسب الوزن وخسارته هم أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت.

    إذا كنت ترغب في إزالة السيلوليت، فإن نحت الجسم هو إجراء قد تفكر فيه، بحسب موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية والطبية.

    هل نحت الجسم آمن؟

    تقول الدكتورة تي.إن ريخا، استشاري أول للأمراض الجلدية ورئيس التدريب في عيادة أوليفا للجلد والشعر في مدينة حيدر آباد الهندية، إن نحت الجسم هو علاج آمن للغاية ومريح وملائم وغير جراحي يقدم نتائج مرئية خلال جلسات محدودة.

    وأوضحت أن عمليات نحت الجسم لا تحتاج إلى جراحة بل تتم على أساس تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية والترددات الراديوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي أثبت علميا أنها آمنة ولا تسبب أي ضرر للأنسجة المحيطة.

    وأضافت أن هذا الإجراء مناسب لجميع مناطق الجسم، بما في ذلك الأجزاء الحساسة وجميع أنواع البشرة أيضا، وعادة ما يكون إجراء غير مؤلم ودقيق ولا ينطوي على أي فترة نقاهة ولا آثار جانبية.

    كيف يتم نحت الجسم؟

    نظرا لأنه إجراء غير جراحي، فإنه لا ينطوي على دخول المستشفى أو الجروح أو فقدان الدم أو الخياطة أو التندب.

    في الواقع، يُظهر السجل الحافل لإجراءات نحت الجسم غير الجراحية الممتد على مدى العقود الثلاثة الماضية أنها لا تنطوي على معدلات مضاعفات أعلى من متوسط ​​المخاطر الجراحية.

    طرق أخرى لإزالة السيلوليت؟

    قد يختار أطباء الجلد من بين مجموعة من العلاجات لتقليل السيلوليت بشكل واضح. قد يستخدمون تقنية الليزر وأجهزة الضوء ذات الأطوال الموجية المختلفة لنقل الطاقة إلى الطبقات العميقة من الجلد والدهون وتحفيز إعادة تشكيل الكولاجين.

    كذلك فإن زيادة دوران الأوعية الدقيقة الناتجة عن تسخين الأنسجة تقلل من ظهور السيلوليت ويحسن نسيج الجلد.

    كما يعد تحلل الدهون بالتبريد خيار إجرائي يزيل السيلوليت عن طريق تجميد الخلايا الدهنية تحت الجلد. يمتص الجسم محتويات الخلايا الدهنية بعد تمزقها.

    العلاج بالموجات الصوتية هو علاج آخر قائم على الطاقة ينقل موجات الضغط إلى أنسجة الجلد العميقة لتعزيز تكسير الدهون، وتحسين تدفق الدم، وتمكين التصريف اللمفاوي، وتحفيز إنتاج الكولاجين الجديد.

    يعتبر Subcision (جراحة مختصرة یتم من خلالها إزالة الندب العمیقة)علاجا طفيفا للحد من السيلوليت الذي يظل غير مؤلم بعد تطبيق عامل التخدير الموضعي على المنطقة المستهدفة.

     يقوم طبيب مؤهل بإدخال إبرة تحت الجلد أثناء العملية ويستخدم تقنية تهوية لتحرير النقاط الصلبة التي تشكل حجرات السيلوليت.

    يستخدم بعض أطباء الأمراض الجلدية طرقا أخرى لعلاج التداعيات الجلدية التي يسببها السيلوليت ولكن ليس السيلوليت في حد ذاته.

    قد يلجأون إلى إعطاء حقن حشو الجلد، مثل هيدروكسيلاباتيت الكالسيوم (CaHa) وحمض بولي لاكتيك، لتنعيم سطح المنطقة المصابة.

    بدلا من ذلك، قد يستخدمون حقن الكولاجيناز لتفتيت عصابات الكولاجين التي تسبب تنقير الدهون، وبالتالي تقليل ظهور السيلوليت.

    قد يختار خبراء طبيون آخرون إجراء علاج الكربوكسي، وهو إجراء لإدخال ثاني أكسيد الكربون تحت سطح الجلد وزيادة تدفق الدم في المنطقة المستهدفة للمساعدة في تقليل ظهور السيلوليت.

    ملخص

    هناك طرق مختلفة غير جراحية لإزالة السيلوليت يمكنك الاختيار من بينها حسب حاجتك وراحتك. الشيء الوحيد الذي عليك التفكير فيه هو استشارة طبيب ذي خبرة لتلقي العلاج. يمكنه إرشادك حول أفضل وأسلم علاج لحالتك. نحت الجسم آمن ويمكنك التفكير في الحصول عليه لتشكيل جسمك وكذلك إزالة السيلوليت.

    انظر أيضا:

    تمنع خسارة الوزن... عادات صباحية يجب إيقافها
    خبيرة تفند أساطير خسارة الوزن الشائعة
    هذه التمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن
    خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    كاثي هوكو
    كاثي هوكول... أول امرأة تتولى منصب حاكم نيويورك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك