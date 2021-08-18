مصر... الراقصة دينا تعلق على ظهورها بالحجاب وتكشف السبب

كشفت الراقصة المصرية دينا، كواليس صورها بالحجاب التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالتعليق عليها "انتظروني".

وقالت دينا، في تصريحات مع "صحيفة الوطن"، إن هذه الصور تأتي في إطار دورها في مسلسل "السيدة زينب" الذي تواصل تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها لم تتوقع الضجة حول الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت دينا ما تردد من أنباء بشأن ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا، حكاية "مالناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان المنقضي، والعمل من إخراج سميح النقاش.