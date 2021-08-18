علماء الآثار الأيرلنديون يعثرون على تمثال أثري عمره أكثر من 1600 عام

اكتشف علماء الآثار الأيرلنديون على تمثال خشبي منحوت، صنع منذ أكثر من 1600 عام، على بعد نحو ستة كيلومترات من مستوطنة ملكية تعود لعصور ما قبل التاريخ.

وتم نحت التمثال من جذع شجرة بلوط، وهو شخصية مجسمة برأس دائري صغير، وأكتاف ضيقة وجسم طويل مغطى بشقوق أفقية عميقة، يعود إلى العصر الحديدي.

Irish archaeologists have unearthed a 1,600-year-old wooden pagan idol from a bog in Co Roscommonhttps://t.co/BHOnNJDPun | @TheGregMurphy reports — Irish Examiner (@irishexaminer) August 13, 2021

اكتُشفت عصور ما قبل التاريخ في أيرلندا من خلال الأدلة الأثرية التي نمت بمعدل متزايد خلال العقود الماضية. يبدأ الأمر بأول دليل على وجود بشري في أيرلندا نحو عام 10500 قبل الميلاد، وينتهي مع بداية السجل التاريخي نحو عام 400 ميلادي.