مشهد مدهش لاثنين من قطط "بالاس" في الصين... فيديو

تعد القطط من الكائنات التي يعشقها الكثير من الناس، خاصة أنها تنتمي إلى فئة الحيوانات الأليفة، التي تمثل مصدر متعة وتسلية لأصحابها، ومنها قطط "بالاس"، التي تعد من الكائنات التي تمتلك فراء وشكلا جميلا.

ورغم إمكانية تربيتها داخل المنازل، إلا أن هناك الكثير من القطط التي تعيش في وسط الطبيعة لتضفي على صفاتها المزيد من صفات الجمال المحيطة بها.

ورغم أن التقاط مشاهد للحيوانات الأليفة أثناء وجودها في أجواء مفتوحة ربما يكون صعبا إلى حد ما، إلا أن بعض اللقطات التي يتم التقاطها بواسطة محترفين تظهر مشاهد مدهشة لتلك الحيوانات.

So cute! Two adorable Pallas's cat cubs were photographed in Ganzi, SW China's Sichuan. Pallas's cats are Class II stated protected animals in China. pic.twitter.com/eBMy4BOnKl — People's Daily, China (@PDChina) August 18, 2021

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، يرصد اثنين من "قطط بالاس" وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.

وتقول الصحيفة إن المشهد تم التقاطه خلال وجود القطتين بين الأعشاب في منطقة غانزي، جنوب غربي الصين.

وينتشر هذا النوع من الحيوانات الثديية في الأراضي العشبية المنتشرة في مناطق تمتد من بحر قزوين حتى وسط وغربي الصين، وتقول بعض الأبحاث إنه من الحيوانات التي تتعرض للصيد الجائر بسبب فرائها.