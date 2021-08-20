الشرطة الأردنية تلقي القبض على بطل فيلم "ذيب" بسبب مشاجرة

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الأجهزة الأمنية في الأردن ألقت القبض على بطل فيلم "ذيب" جاسر عيد في منطقة وادي رم، بسبب مشاجرة.

ونقلت وكالة "عمون"، عن مصدر أمني ، الخميس، قوله إنه "ألقي القبض على عدد من الأشخاص أثر شكوى بالحاق أضرار مادية بممتلكات أحد المواطنين في منطقة وادي .

وأضاف أنه "سيتم إحالة القضية للقضاء".

من جانبه، أكد والد عيد أن نجله لا علاقة له بالأمر، مناشدا المسؤولين بالإفراج عنه.

يذكر أن فيلم ذيب هو إنتاج أردني صدر عام 2014 من تأليف وإخراج ناجي أبو نوار، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار لسنة 2016 عن أفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويركز الفيلم حول فتى من البدو يدعى ذيب، والذي عليه النجاة في صحراء وادي رم، وتقع أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى.

ويعتبر النقاد أن الفيلم حقق نقلة نوعية في السينما الأردنية كأول فيلم روائي طويل يصل مباشـرة إلى ترشيحـات أوسكار، التي لم يصـل أي فيلم منهـا إلى المهرجان من قبــل.