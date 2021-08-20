طرح أحدث أفلام "جيمس بوند" الشهر المقبل

قررت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، اليوم الجمعة، طرح أحدث أفلامه السينمائية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت الحسابات الرسمية لأفلام "جيمس بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد "No Time to Die" (لا وقت للموت) هو 28 سبتمبر.

وتأجل عرض الفيلم 3 مرات منذ بدء الجائحة في شهر مارس/ آذار 2020، مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.

وكان من المقرر أصلا طرح فيلم "No Time to Die"، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "إم جي إم" و"يونيفرسال بيكتشرز"، في دور العرض في أبريل/نيسان الماضي 2020، ثم تأجل العرض إلى أكتوبر من العام نفسه، ثم إلى أبريل 2021.

ويشار إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم تقدر بنحو 200 مليون دولار، وهو من بطولة دانيال كريغ.

View this post on Instagram A post shared by James Bond 007 (@007)

وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم "لا وقت للموت" انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020، واقتطعت 80 بالمئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

© Sputnik / Mohamed Hassan أفلام لن تعرض في 2020 بسبب كورونا



