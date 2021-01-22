رغم تكلفته العالية... تأجيل إطلاق فيلم جيمس بوند "لا وقت للموت" لثالث مرة بسبب كورونا‎

تأجل عرض فيلم "لا وقت للموت" من سلسلة أفلام جيمس بوند، إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدلا من أبريل/نيسان، لثالث مرة بسبب جائحة كورونا.

وأفادت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، بأن منتجي الفيلم وموزعيه قالوا في إعلان على موقع "جيمس بوند" الإلكتروني، وعبر "تويتر"، أمس الخميس، إن الموعد الجديد المقرر لطرح الفيلم هو الثامن من أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أصلا طرح الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع "إم.جي.إم" و"يونيفرسال بيكتشرز"، في دور العرض في أبريل/نيسان الماضي 2020، ثم تأجل العرض إلى أكتوبر من العام نفسه، ثم إلى أبريل 2021.

ويشار إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم تقدر بنحو 200 مليون دولار، وهو من بطولة دانيال كريج.

وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم "لا وقت للموت" انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020، واقتطعت 80 في المئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا في مناطق أمريكية متعددة، تعزف شركات الإنتاج في هوليوود عن طرح أكبر أفلامها في دور العرض، نتيجة لإغلاق دور العرض، في وقت تفرض دور العرض المفتوحة قيودا صارمة على أعداد الحضور حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويذكر أن سلسلة أفلام "جيمس بوند" من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) "الشبح" 880 مليون دولار، وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) "سقوط السماء" مليار دولار وهو من إنتاج 2012.