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    الممثلة المصرية دلال عبد العزيز

    المنتج هشام جمال بعد وفاة دلال عبد العزيز: كلام عار من الصحة

    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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    نفى المنتج المصري هشام جمال، شائعة متداولة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

    وأكد أن إلغاء مسلسل "عالم موازي" من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم حزنا على وفاة والدتها دلال عبد العزيز، هو "كلام عار من الصحة"، وذلك في تعليق منه على منشور يتضمن الشائعة على موقع "إنستغرام".

    واعتذرت الصفحة التي نشرت شائعة إلغاء المسلسل للمنتج هشام جمال.

    يشار إلى أن مسلسل "عالم موازي" بدأت دنيا سمير غانم في تصويره قبل إصابة والدتها دلال عبد العزيز بـ(كوفيد-19)، لكن تقرر تأجيل في شهر رمضان لعدم انتهائها من تصوير مشاهده بسبب انشغالها برعاية والدتها خلال فترة المرض.

    الفنانات رغدة ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم
    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
    دنيا سمير غانم تكشف آخر كلمات والدتها دلال عبد العزيز قبل وفاتها
    ومسلسل "عالم موازي" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ومن تأليف عمرو وهبة وهشام جمال الذي هو من إخراجه، ويشارك في بطولته شيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم.

    وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في رمضان 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تجسد فيه 3 شخصيات مختلفة، وشارك والدها الراحلين الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز في أحداثه.

    وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

    وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه. 

    وسارع أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بنعيها عبر حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

    كذلك نعى الفنانة الراحلة العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني، من أبرزهم عادل إمام ويسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد السقا، وحسين الجسمي، الذين أشادوا بسعيها المستمر للخير والعطاء.

    وتم تشييع جثمان دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بينما أقيم العزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل، بحي مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

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