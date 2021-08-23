محمد رمضان يسمح بعادة يرفضها غالبية الفنانين في العزاءات... فيديو

سمح الفنان المصري محمد رمضان، في عزاء والدة زوجته، أمس الأحد، بعادة منتشرة في عزاءات الفنانين والمشاهير.

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا لعزاء حماة محمد رمضان، الذي يظهر فيه وهو يرحب بالتقاط معجبيه ومحبيه صور "سيلفي" معه.

وأقيم عزاء والدة زوجة محمد رمضان في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية.

يشار إلى أن العديد من الفنانين يعبرون عن غضبهم وانفعالهم من رغبة معجبيهم التقاط صور معهم في العزاءات، وذلك لعدم ملائمة الموقف مع مطلبهم.

من ناحية أخرى، أحيا الفنان محمد رمضان يوم الجمعة الماضي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي المصري شهد إقبالا كثيفا من جانب معجبيه.

وفي وقت سابق، علق الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الصادر لصالحه ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في القضية التي كان يواجه فيها الأخير اتهاما بالسب والقذف، موجها الشكر للقضاء المصري.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يتضمن نص الحكم الصادر له، مركبًا "كتابة" على مقطع قصير لـ"أديب" وهو يتحدث خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي"، مع مقطع آخر من أغنية "ثابت"، وأرفق محمد رمضان الفيديو بتعليق، قائلا: "الحمد لله، ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه".