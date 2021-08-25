يوتيوب يدفع 30 مليار دولار لمنتجي المحتوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة

كشف موقع "يوتيوب" أنه دفع ما يزيد على 30 مليار دولار لمنتجي المحتوى خلال السنوات الثلاث الماضية من عوائد الإعلانات والترويج والخدمات الأخرى.

وقال نيل موهان كبير مسؤولي المنتجات في الموقع خلال مقابلة، إن مسؤولية يوتيوب كمنصة عالمية "توجب علينا أن نكون المكان المناسب"، بحسب موقع "الشرق".

أعلن يوتيوب وهو ذراع إعلامية لشركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" يوم الاثنين عن مشاركته مبيعات الإعلانات مع أكثر من مليوني منتج فيديو.

وذكرت الشركة، أنها وضعت الأساس لهذا النمو في المدفوعات من أجل زيادة جاذبية الموقع للمعلنين.

وكان موقع يوتيوب قد بدأ تقسيم مبيعات الإعلانات مع المنتجين للمحتوى في عام 2007، وهو ما أدى إلى تشكيل نظام مترامي الأطراف.

وتعرض هذا النظام للتهديد حينما قاطع المعلنون الموقع على خلفية نشر مقاطع فيديو "غير لائقة".

وفي عام 2018 قلل يوتيوب بشكل كبير من عدد القنوات المدفوعة، وركز على القنوات التي تلتزم بقيود وإرشادات المشاهدة.