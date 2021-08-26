هند صبري تكشف أسرار شخصية وفنية وتعلن عن قرار اتخذته وندمت عليه... فيديو

كشفت الصفحة الرسمية لقناة "dmc" المصرية، عن البرومو الأول لحلقة الفنانة التونسية هند صبري، في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وتحدثت هند صبري، عن الأسرار والأشياء التي ندمت عليها، والخيانة والغدر التي تعرضت لها خلال حياتها من أقرب الناس إليها، كما تحدثت عن مكتشفتها في مصر المخرجة إيناس الدغيدي، وأثر تجربة انفصال والديها على حياتها الشخصية وابتعادها عن الزواج من رجل تونسي.

كما كشفت هند، خلال الفيديو، أسرار شخصية وفنية للمرة الأولى، معنلة ندمها على قرار اتخذته في حياتها.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الحلقة تم تسجيلها في شهر مارس/ آذار الماضي، ولم يعرف سبب تأجيل عرضها طوال الشهور الخمسة الماضية"، مشيرة إلى أن "إدارة البرنامج قررت عرضها كحلقة افتتاحية للموسم الجديد".

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