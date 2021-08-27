أنثى وحيد القرن تضع مولودتها "البيضاء النادرة"... فيديو

وضعت أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي مولودتها الجديدة، في الساعة الرابعة صباحا، يوم السبت الموافق 21 آب/ أغسطس الجاري، وأطلق عليها حراس حديقة الحيوانات البريطانية (ويبسنيد للحيوانات البرية) اسم "ناندي" والتي تعني "الحلوة".

ويعتبر وحيد القرن الأبيض الجنوبي هو ثاني أكبر الثدييات البرية في العالم، وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض، وهناك ما يقارب من 10000 وحيد القرن الأبيض الجنوبي المتبقي في البرية، وتتناقص أعدادها بسبب الصيد الجائر، وفقدان الموائل، وإدخال الأنواع الغازية وتغير المناخ كذلك، وفقا لما نشره موقع "ZSL" البريطاني.

يقول قائد الفريق في الحديقة، مارك هولدن: "يسعدنا أن نرحب بهذه الإضافة الثمينة إلى عائلة وحيد القرن الأبيض الجنوبي في حديقة حيوانات "ويبسنيد".

وأضاف هولدن: "وحيد القرن الأبيض الجنوبي يولد بأقدام لينة ورخوة كبيرة الحجم، لذلك من الواضح أن "ناندي" متذبذبة في مشيتها".

⭐🦏 EXCITING BABY NEWS! 🦏⭐ Meet our adorable Southern white rhino calf, Nandi 🥰 She's staying close to mum Tuli, but over the next few weeks she’ll become more playful and confident: https://t.co/ByvcBhrg8l #ZSLZooBabies #FridayMotivation #FridayFeeling #Friyay pic.twitter.com/XcexRfT8fu — ZSL Whipsnade Zoo (@ZSLWhipsnadeZoo) August 27, 2021

كما أوضح قائد الفريق بأن "مواليد وحيد القرن تقضي معظم الأسبوع الأول أو الأسبوعين في الراحة وشرب الحليب، ولكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستنمو، وستصبح أكثر مرحًا وثقة في استكشاف حظورها الضخم هنا".

وتابع: "تقوم الأم "تولي" بتولّيّ مسؤولية حماية ناندي في الوقت الحالي بشكل كبير، لذلك نسمح لهم بالراحة بعيدًا عن المجموعة وبعيدًا عن أعين الزوار، ولكن في غضون أيام قليلة سيبدأ كلاهما في الشعور بثقة أكبر بشأن الخروج والتعرف على باقي المجموعة".