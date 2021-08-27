السعودية تعاقب أحد مشاهير "سناب شات" بـ53 ألف دولار بسبب إعلان قهوة

وقالت الوزارة في بيانها الصادر، أمس الخميس، إنها فرضت غرامة على المعلن، منصور الرقيبة، وهو أحد مشاهير "سناب شات" قدرها 53 ألف دولار.

كما فرضت الوزارة غرامة على تاجر شارك الرقيبة في الترويج للإعلان يدعى، أحمد سليمان السيف، بغرامة 80 ألف دولار.

كذلك أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارا بوقف منصور الرقيبة من الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، وكذلك منع التاجر أحمد سليمان السيف من ممارسة التجارة الإلكترونية للمدة نفسها.

وبينت الوزارة السعودية أن كلا من الرقيبة والسيف خالفا قواعد "نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة".

المخالف الثاني..



أحمد سليمان محمد السيف

"سعودي الجنسية"



العقوبات:

1- غرامة مالية (300,000) ريال.

2- إيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/EVdLH55CXs — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 26, 2021

وفي أول تعليق له على العقوبة الصادرة ضده من وزارة التجارة السعودية، أكد منصور الرقيبة في مقطع مصور أن الحكم "مثل العسل على لسانه"، بحسب تعبيره، وذلك لأنه في مصلحة المواطن.

كما وجه الرقيبة الشكر إلى وزارة العدل السعودية على "إصدار المحكمة المختصة ذلك الحكم الصائب، كما شكر وزارة التجارة السعودية لحرصها على الجمهور المستهلك"، بحسب قوله.

وتابع لافتا إلى أنه سدد الغرامة المالية الموقعة عليه (53 ألف دولار)، ونفذ حكم إيقافه لمدة شهرين.

وعبّر منصور الرقيبة عن أمنيته في أن يكون ما تعرض له درسا لزملائه من المشاهير، وأن يتأكدوا من صحة الإعلانات التي يشاركون فيها بنسة مئة في المئة، قبل أن يروجوا لها عبر حساباتهم على "السوشيال ميديا".