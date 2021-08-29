أطعمة يجب تجنبها إن كنت مصابا بارتجاع الحمض... الشوكولاتة أسوأها

يتسبب الارتجاع الحمضي الذي يعاني منه الكثيرون في حالة من الانزعاج الشديد، ويحدث عندما يرتد حمض المعدة إلى المرئ، ما قد يؤدي إلى تهيج بطانته والشعور بعدم الراحة.

ما هي أعراض ارتجاع الحمض؟

شعور بالحرقان في الصدر، والإحساس بوجود كتلة في الحلق، وانتفاخ، وهضم الطعام جزئيا.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

تقول صحيفة تايمز أوف إينديا، إنه عليك تناول كميات أصغر من الطعام والبقاء في الوضع الرأسي بعد الوجبات مباشرة. لا تستلق مباشرة بعد الأكل.

الأطعمة الحارة

أظهرت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب ألما في البطن وإحساسا بالحرقان.

فواكه وخضروات

يجب تجنب بعض الفواكه والخضروات مثل الأناناس والحمضيات كالبرتقال والجريب فروت والليمون والطماطم والثوم والبصل إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض.

المشروبات

يجب تجنب المشروبات مثل الكحول والقهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير الطماطم والفواكه الحمضية.

الأطعمة الغنية بالدهون

عليك تجنب الأطعمة مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل المقلية ورقائق البطاطس والزبدة والحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم والقشدة الحامضة عالية الدسم وتوابل السلطة الكريمية عالية الدسم والصلصات الكريمية وقطع اللحم الحمراء عالية الدسم.

الشوكولاتة

قد تكون الشوكولاتة من أسوأ الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكافيين.