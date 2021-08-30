فنان لبناني يرد على محمد رمضان بعد تعليق بخصوص فنانات لبنان... صورة

أثار تصريح الفنان المصري محمد رمضان، على تلفزيون "الجديد" اللبناني، بأنه لم تخلق بعد الفنانة اللبنانية التي تستحق الغناء بجانبه، الجدل في الأوساط الفنية وخاصة بعد الرد الذي تلقاه من الفنان اللبناني، باسم مغنية.

وعبر الفنان باسم مغنية في رده، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، عن غضبه من تصريحات رمضان، مؤكدا أنه ليس الأسطورة عبد الحليم حافظ حتى يتكلم بكل هذه الثقة، كما نشر موقع "أهل مصر".

وتوجه مغنية إلى رمضان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا، هكذا صرح محمد رمضان الذي أجده موهوباً في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة، وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ، مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما".

ما خلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا pic.twitter.com/XWpaL5ZZn6 — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) August 30, 2021

وتابع مغنية: "أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك، لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك، الموهبة وحدها لا تكفي، تواضع".

وأكد مغنية في ختام حديثه على حبه واحترامه لمصر وأهلها، وقال: "تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية، أحبك" .