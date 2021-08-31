الشيشان تستعد لإقامة منطقة تزلج شبيه بمنتجع "كورشوفيل" الفرنسي

قالت رئيسة هيئة السياحة في الشيشان، زارينا دوجوزوفا، بأن الشيشان دخلت ضمن المراكز العشرة الأولى من المناطق السياحية الأسرع تعافيا في البلاد.

وأشارت دوجوزوفا إلى أن "موسكو تتصدر في النصف الأول من العام الجاري من حيث عدد للسياح المقيمين في الفنادق، ويليها إقليم كراسنودار وضواحي موسكو وسانت بطرسبرغ وشبه جزيرة القرم وتتارستان".

ومن المخطط إنشاء منتجع للتزلج شبيه بمنتجع كورشوفيل" المشهور في فرنسا في المستقبل القريب من أجل تطوير السياحة في جمهورية الشيشان، لتصبح واحدة من الوجهات الرائدة للسياحة الداخلية في أي موسم.

وتستعد جمهورية الشيشان لإقامة مؤتمر موسع مخصص لدعم السياحية في المنطقة، والذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل على بحيرة "كزينوي-آم".

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ويهدف المؤتمر في المقام الأول إلى إقامة شراكات بين وكلاء السفر وممثلي وزارة السياحة في الجمهورية وأصحاب الفنادق ومنظمي الرحلات والجهات الفاعلة الأخرى في سوق السياحة.

ويعمل وممثلي السياحة في الشيشان على تدريب وكلاء السفر وتعريفهم أكثر على تاريخ المنطقة القديم وطبيعتها الغنية وشعبها المضياف.

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وأعلن وزير الصحة في جمهورية الشيشان الروسية، إلخان سليمانوف، في وقت سابق، أن الشيشان أصبحت أولى المناطق في روسيا حيث تم فيها تطعيم 60 في المئة من السكان البالغين ضد فيروس كورونا المستجد.