"ناسا" تنشر صورا من الفضاء لكارثة عكست مسار نهر المسيسبي في أمريكا... صور وفيديو

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا مرعبة التقطتها عدسات الكاميرات من الفضاء قبل ساعات من بدء كارثة الإعصار الذي ضرب مناطق عدة في أمريكا.

وشاركت "ناسا" صورة وصفت بـ"المرعبة" لإعصار "إيدا"، قبل ساعات من ضربه مناطق في أمريكا الشمالية، حيث مزق خطوط الكهرباء وأسقف الأبنية وخلف 5 قتلى في لويزيانا.

والتقط الصورة المخيفة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية خلال رصدهم لتحركات الإعصار الهائل فوق كوكب الأرض، والذي صنف من الفئة الرابعة.

وبحسب "ديلي ميل" التي شارك الصور، بلغت سرعة الرياح في إعصار "إيدا" أكثر من 150 ميلاً في الساعة (230 كيلومترا في الساعة) مما يجعله خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة على الإطلاق، بعد إعصار عام 1935، و"كاميل" عام 1969، و"أندرو" عام 1992 و"مايكل" عام 2018.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي مليون شخص في جنوب المسيسيبي ولويزيانا بعد أن ضرب الإعصار المنطقة، يوم الأحد الماضي، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن نيو أورلينز بالكامل.

#HurricaneIda is weakening, which is good news, but it still did a lot of damage. Looking down the eye from above gives perspective of how high these clouds are… Thinking of all those affected. Stay safe! #MissionAlpha pic.twitter.com/Y8PGi4Rjqd — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 30, 2021

وتسبب الإعصار برياح مستمرة تزيد سرعتها عن 150 ميلًا في الساعة عكست مسار تدفق نهر المسيسيبي.

ووصل الإعصار الخطير إلى اليابسة في ولاية ويزيانا يوم الأحد الماضي، مع رياح قصوى تبلغ 241 كيلومترا في الساعة.

وشارك الصور رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية وعضو طاقم البعثة رقم 65، توماس بيسكيت، على صفحته في "تويتر"، حيث بدأت العاصفة في خليج المكسيك قبل وصولها إلى اليابسة.

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